Kodusõda tippklubis: ameti maha pannud tippjuht süüdistab Barcelonat korruptsioonis, klubi ähvardab kohtuteega

Eelmise nädala lõpus teatasid kuus Barcelona tippjuhti, et panevad ameti maha. Tagasiastumisest teatasid asepresidendid Emili Rousaud ja Enrique Tombas, direktorid Silvio Elias, Maria Teixido ja Josep Pont ning juhatuse esindaja Jordi Clasamiglia. Kõik kuus on olnud juba pikemat aega tülis klubi presidendi Josep Maria Bartomeuga.

Eriti häälekalt on klubi kritiseerinud Rousaud, kes on vihjanud korruptsioonile klubi sees. "Kui audiitorid ütlevad meile, et üks teenus maksab 100 000 eurot, aga me oleme maksnud miljoni, siis on selge, et kellegi käsi on siin vahel. Mul pole aga ühtegi tõendit ja ma ei saa ühtegi nime nimetada."

Väidetavalt pidas Rousaud silmas makseid suhtekorraldusfirmale 13 Ventures. Tänavu veebruaris sattus Barcelona klubi skandaali, kui Hispaania meedias kirjutati, et klubi palkas omale firma 13 Ventures, et see aitaks sotsiaalmeedias puhastada presidendi Bartomeu mainet ning omakorda kritiseerida klubi mängumehi. Marca teatel lõi 13 Ventures enam kui 100 sotsiaalmeedia kontot, kus hakati ründama Barcelona praeguseid ja endiseid mängumehi eesotsas Lionel Messi, Xavi ja Pep Guardiolaga.

Barcelona lubas omakorda endise asepresidendi laimamise eest kohtusse anda. "Rousaud' tõsiste ning põhjendamatute süüdistuste taustal, mida ta erinevate intervjuudega lendu on lasknud, teatab FC Barcelona, et eitab kategooriliselt kõiki tegevusi, mida võib pidada korruptsiooniks," seisis klubi teates. "Barcelona on nõustunud võtma kasutusele ka vastavad meetmed antud süüdistuse otsas. Klubi ei tolereeri ühtegi süüdistust, mis võib nii tõsiselt FC Barcelona mainet kahjustada."

"Kriminaalmenetlus (Rousaud' vastu) plaanitakse kasutusele võtta klubi ja selle töötajate maine kaitseks. Ühtlasi on praegu pooleli klubisisene audit, mis peaks kogu probleemile lahenduse tooma."