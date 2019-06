Kodusõda Madridi Realis: kumb Premier League'i staar osta?

Real on seni võistkonda toonud ääreründaja Eden Hazardi, ründaja Luka Jovici ning keskkaitsja Eder Militao. Viimaste teadete kohaselt on sisuliselt selge ka Lyoni vasakkaitsja Ferland Mendy liitumine. Küsimus on veel meditsiinilise ülevaatuse osas.

Lisaks soovib meeskond jõudu juurde ka keskväljale. Reali peatreener Zinedine Zidane tahab kindlasti tiimi lisada Manchester Unitedi tähe Paul Pogba. Reali president Florentino Perez soovib aga klubi valges särgis näha Tottenhami ässa Christian Erikseni.

Ideaalis võiks Real osta ju mõlemad mehed, kuid kuulduste kohaselt mõlema jaoks raha lihtsalt ei jagu.

Reali siseelu hästi tundva ajalehe Marca teatel jäi kodusõjas peale Zidane'i tahtmine ning Real hakkab jahtima Pogba allkirja. Eriksen on praeguseks pandud varunimekirja.

Pogba allkirja on jahtimas ka tema endine koduklubi Torino Juventus.