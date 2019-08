Klopp ei taha Superliigast midagi kuulda: kes tahaks igal aastal Liverpooli ja Madridi Reali mängu vahtida?

Eelmisel aastal hakkasid läbi Saksa meedia avalikkusesse imbuma vihjed, nagu planeeriksid Euroopa tippklubid end UEFA-st (Euroopa jalgpalliliit - toim) lahku lüüa ja läbi selle veelgi rohkem raha teenida. Sellise manöövri eeskujuna nähakse korvpalli Euroliigat.

"Ma loodan, et Superliigat kunagi ei sünni," ütles Klopp ajakirjale Kicker.

"Meistrite liiga oma praegusel kujul on jalgpalli jaoks suurepärane produkt, isegi Euroopa liiga on seda. Meistrite liiga ongi minu jaoks juba Superliiga, kus alati ei näe ühtede ja samade meeskondade vastasseise."

"Majanduslikult on see muidugi tähtis, aga miks luua süsteem, kus Liverpool mängiks Madridi Realiga kümme aastat järjest? Kes seda viitsiks vaadata?" küsis sakslane.

Klopp lisas, et jalgpallikalender on mängijate jaoks niigi intensiivne ning kui seda veelgi tihedamaks muuta, võivad tribüünid hoopis tühjemaks jääda.

"FIFA ja UEFA laiendavad turniire rohkemate osalejatega. Tundub, nagu nad kardaks päeva, kus ei mängita jalgpalli. Kuid ma arvan, et sellel on vastupidine efekt: lõpuks ütleb publik: "Ma ei kavatse seda vaadata"," jätkas Klopp.

"Meil oli kunagi talvel kaks või kolm jalgpallivaba nädalat. Olid suusahüpped, kiirlaskumine, laskesuustamine ja Inglismaal erinevaid populaarseid alasid. See polnud probleem. Inimesed tahavad sellest pirukast nii suurt tükki kui võimalik. See on elus tavaline, ainult et jalgpallis jääb see koorem mängijate kanda."