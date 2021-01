Klavanita mänginud Cagliari sai järjekordse kaotuse, klubi langes väljalangemistsooni

Kohtumise ainsa värava lõi Mattia Destro 10. minutil. Väravale tegi eeltöö Kevin Strootman.

Möödunud aasta lõpus positiivse koroonatesti andnud Klavan ei kuulunud endiselt Cagliari koosseisu. Eestlane käis viimati platsil mullu 16. detsembril, kui Cagliari kohtus meistriliigas Parmaga. Klavan tegi kaasa täismängu.

Cagliari on Itaalia kõrgliigas olnud võiduta juba 12 kohtumist järjest. Meeskond on liigas langenud 18. kohale ehk väljalangemistsooni, olles kogunud 14 punkti. Sama palju punkte on ka Torinol, ent neil on parem väravatevahe. Genoa jätkab 18 silmaga 16. kohal.

Standings provided by SofaScore LiveScore