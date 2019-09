Klavanita Cagliari andis võidu käest

Koduväljakul mänginud Cagliari oli kohtumise eel soosikuks ning 29. minutil asusid nad ka argentiinlasest poolkaitsja Lucas Castro tabamusest juhtima. Cagliari andis võidu käest 66. minutil, kui seisu viigistas Verona itaallasest kaitsja Marco Faraoni.

Klavan sel korral Cagliari koosseisu ei kuulunud. Eelmises voorus Napoli vastu kõik 90 minutit mänginud eestlast ei olnud pühapäeval isegi vahetusmängijate pingil. Klavani puudumise põhjus ei ole esialgu teada.

Cagliari on kuue kohtumisega kogunud nüüd 10 punkti, mis annab tabelis neile seitsmenda koha. Verona on 6 silmaga 14. positsioonil. Tabeliliidriks on kõik kuus kohtumist võitnud Milano Inter 18 punktiga, teine on Torino Juventus 16-ga ja kolmas Atalanta 13-ga.