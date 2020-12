Klavani koduklubi sai korraliku täienduse: Belgia jalgpalliäss liitus Cagliariga juba kolmandat korda

Kaspar Ruus reporter RUS 7

Radja Nainggolan EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

Eesti jalgpalluri Ragnar Klavani leivaisa Cagliari andis teada, et meeskonnaga on liitunud belglasest keskväljamootor Radja Nainggolan (32). Tegu on juba kolmanda korraga, mil belglane Cagliari ridadesse siirdub.