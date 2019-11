Klavani koduklubi mängis kaheväravalise eduseisu maha

Cagliari asus juhtima pooletunnise mängu järel, mil teeniti penalti ning selle realiseeris brasiillane Joao Pedro. Teise poolaja keskel viis Radja Nainggolani tabamus külalised juba 2:0 ette, ent mängu lõpp läks veel väga tuliseks.

Esmalt jäi Cagliari 82. minutil vähemusse, kui kaitsja Fabrizio Cacciatore tõrjus Lecce pealelöögi käega. Teenitud penalti saatis väravasse Gianluca Lapadula.

Paar minutit hiljem said punase kaardi nii Lapadula kui Cagliari väravavaht Robin Olsen, kes läksid omavahel käsipidi kokku. Lecce jätkas surumist ning see tõi edu viimasel mänguminutil, mil Marco Calderoni suutis viigistada.

Klavan alustas algkoosseisus ja tegi kaasa terve mängu.

Viigipunkt tõstis Cagliari 25 punkti peale koos Romaga 4.-5. kohta jagama. Neid edestavad tiitlikaitsja Torino Juventus (35), Milano Inter (34) ja Lazio (27).