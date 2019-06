Klavani klubikaaslane on lähedal Itaalia suurklubiga liitumisele

Itaalia meedia andmetel on Inter nõus 22-aastase Barella eest välja käima 50 miljonit eurot. Olemas on ka variant, et Inter maksab 35 miljonit ja annab lisaks 20-aastase kaitsja Alessandro Bastoni.

"Läbirääkimised on käimas, Interi huvi on suur ja pole mõtet seda eirata," sõnas Cagliari spordidirektor Marcello Carli Itaalia meediale. "Barella ise ei ole midagi küsinud, ta on tark mängija ja klubile lojaalne. Ta soovib rahvuskoondist esindada, aga me ei taha isegi neile teda loovutada!"

Carli lisas, et mängijate vahetusest on nad huvitatud ainult siis, kui nende tase on Barellaga võrreldav.

Barella sai lõppenud hooajal Cagliari eest kõikide sarjade peale kirja 42 kohtumist, mille jooksul ta lõi kolm väravat ja andis sama palju resultatiivseid sööte. Cagliari lõpetas Itaalia kõrgliiga 15. kohal, Inter saavutas neljanda positsiooni, millega kindlustas koha uueks hooajaks Meistrite Liigasse.