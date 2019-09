Klavani klubi fännid mõnitasid rassistlikult Belgia koondise staari

Lukaku tõi teisel poolajal penaltist Interile 2:1 võidu ning jõllitas pärast skoorimist värava taga seisnud fänne, kes olid tema suunas ahvihäälitsusi teinud.

"Sellised asjad ei tohiks jalgpalliga kaasas käia," ütles mängujärgses intervjuus ajalehele La Gazzetta dello Sport Interi kaitsja Milan Skriniar.

Interi peatreener Antonio Conte tunnistas, et ei kuulnud ahvihäälitsusi, kuid nõustus, et probleem on tõsine: "On tõsi, et Itaalias tuleks inimesi sel teemal rohkem harida."

Eelmisel aastal pidi Cagliari fännide mõnitusi taluma praegu Evertonis mängiv, aga toona veel Juventusesse kuulunud mustanahaline ründaja Moise Kean. Itaalia kõrgliiga jättis Cagliari klubi karistuseta, täheldades vaid, et nende fännide tegevus on taunitav.

Üle-eelmisel aastal käitusid Cagliari fännid rassistlikult teise Juventuse mängija Blaise Matuidiga ning Itaalia jalgpallijuhid ei pidanud ka siis vajalikuks sekkuda. Pescara poolkaitsja Sulley Muntari jalutas Cagliari väljakult mõnituste tõttu lausa minema ning sai ise oma protesti eest ühemängulise keelu.