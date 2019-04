Klavani kauaaegne tööandja vallandas peatreeneri koos Poomi endise kolleegiga

28 vooru järel asub Augsburg Saksamaa kõrgliiga tabelis 15. kohal, väljalangemismängule viiv 16. koht, millest hoiab kinni Stuttgart, jääb vaid 4 punkti kaugusele.

Järjest on kaotatud kaks liigamängu - 7. aprillil 0:4 Hoffenheimile (7. koht) ja 30. märtsil 0:3 Nürnbergile (17. koht). 2. aprillil kaotas Augsburg ka karikasarjas, kui veerandfinaalis tunnistati lisaajal RB Leipzigi 2:1 paremust.

"Andsime endast viimastel nädalatel ja kuudel kõik, et sellest keerulisest olukorrast üheskoos välja tulla. Pärast 0:4 kaotust Hoffenheimile ja veel mitmeid nõrku esitusi enne seda puudus meil veendumus, et me suudame asja sedasi edasi ajada," ütles Augsburgi tegevdirektor Stefan Reuter.

Klubi uueks peatreeneriks sai endine Mainzi ja Wolfsburgi juhendaja, 51-aastane šveitslane Martin Schmidt.

39-aastane Baum istus Augsburgi peatreeneritoolil alates 2016. aasta detsembrist, olles 2014. aastast töötanud klubis noortetreenerina.

Lehmann, kes 2005.-2007. aastani kuulus koos Mart Poomiga Londoni Arsenali hingekirja ning esindas Saksamaa koondist 61 mängus, alustas treenerikarjääri samuti Arsenalis Arsene Wengeri abilisena 2017. aastal. Uue lootsi Unai Emery tulekuga kaotas ta Inglise klubis oma töö ning selle aasta jaanuarist oli ta Augsburgis ametis Baumi abitreenerina.

Eesti koondise kapten ja praegu Itaalia kõrgliigaklubi Cagliari värve esindav Ragnar Klavan mängis Augsburgis enne Liverpooli siirdumist 2012.-2016. aastani.