Klavani kaheksas hooaeg tippliigas - järjekordne võimalus rekordite püüdmiseks ja piiride nihutamiseks

Levinud ja aktsepteeritud arvamuse kohaselt moodustavad jalgpallimaastikul Euroopa suure viisiku Inglismaa, Hispaania, Saksamaa, Itaalia ja Prantsusmaa. Seni on eestlased mänginud nimetatud kõrgliigadest kolmes. Ingliste Premier League'is on pallinud Mart Poom ja Ragnar Klavan. Saksamaal ja Itaalias on tegusid teinud ainult Klavan. Keskkaitsja hüppas suurliigade karussellile 2012. aasta suvel, kui ta liitus hooaeg varem Bundesligasse kerkinud FC Augsburgiga.