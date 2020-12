Klavan teenis mänguaega, kuid Cagliari kaotas Interile

Cagliari asus 42. minutil Riccardo Sottili tabamusest juhtima. Klavan vahetati väljakule 68. minutil, kui ta asendas paremkaitses mänginud Paolo Faragot.

Kohtumise lõpp läks Cagliaril aga käest. 77. minutil jõudis viigiväravani Cagliari kasvandik Nicolo Barella, kes liikus Interisse eelmisel suvel. 84. minutil viis Danilo D'Ambrosio juba Interi juhtima ning neljandal üleminutil vormistas lõppseisu Romelu Lukaku.

Turniiritabelis on Inter 24 punktiga teine. Esikohal on AC Milan 26 silmaga, Milanil on üks matš vähem peetud. Cagliari hoiab 12 punktiga 11. positsiooni.

Standings provided by SofaScore LiveScore