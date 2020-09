Klavan sai superstaarilt kiita: eestlane on Itaalia liiga üks paremaid kaitsjaid

27-aastaseselt ründajalt, kes siirdus 2019. aastal Manchester Unitedist Itaaliasse, uuriti Serie A kaitsjate taseme kohta, kirjutab Õhtuleht.

"Nad on kõik Itaalis tugevad. Koulibaly on kõva, aga mulle meeldib vastasega sõdida. Ka selliste meestega nagu [Ragnar] Klavan, [Marash] Kumbulla, [Leo] Bonucci või [Alessio] Romagnoli," rääkis Lukaku, lisades, et hea kaitsja muudab ründaja paremaks.

Klavani koduklubi Cagliari võõrustab hetkel Laziot ning eestlane alustas algkoosseisus.

