Klavan: nii pikk vigastusperiood oli minu jaoks väga raske

„Ma ei ole varasemalt kunagi nii pikalt vigastatud olnud. See oli minu jaoks väga raske, kuna ka tiimil oli keeruline periood. Ma ei saanud neid aidata. Nüüd on minu tervis tõesti korras. Ma olen tagasituleku üle rõõmus. Olen rõõmus ka selle üle, et sain kaasa teha terve kohtumise. Tahan tänada arste ja füsioterapeute, kes mind kogu selle aja jooksul aitasid,“ rääkis Klavan klubi kodulehele.

„Meil õnnestus tugeva Torino meeskonna vastu teenida punkt. Arvan, et see oli hea mäng pealtvaatajate jaoks. Võideldi kõvasti, panused olid kõrged ja mõlemad meeskonnad tahtsid võita. Me olime teenitud punktiga rahul,“ sõnas keskkaitsja.

Turniiritabelis on Cagliari 37 punktiga 12. kohal. Väljalangemistsoonis on praegu Empoli, Frosinone ja Chevio, kellel on vastavalt 28, 23 ja 11 silma. Cagliari kohtub järgmisena laupäeval koduväljakul Frosinonega.

„Oleme väga lähedal püsimajäämise kindlustamisele. Laupäeval seisab tõenäoliselt ees otsustav matš. Kui suudame selle võita, siis on meie seis juba palju kindlam. Oleme suutnud luua positiivse õhkkonna. See on alati õige lähenemine,“ lisas Klavan.

Eesti koondislase esitusega jäi rahule ka meeskonna peatreener Rolando Maran. „Ta mängis viimati 22. detsembril ning nüüd suutis ta kohe mängida 90 minutit ilma igasuguste probleemideta. Ta on mängija, kes suudab meile väga palju anda. Mul on tema üle hea meel,“ kiitis Maran, kelle sõnul on Klavan mees, kes teeb treeningul alati tõsiselt tööd ja annab väljakul endast maksimumi.