Klavan ja Tunjov jätkavad tipptasemel. Kas neid näeb Serie A-s ka järgmisel hooajal?

Teadupärast on seni ainult kolm eestlast pallinud mõnes jalgpalli suurliigas (Inglismaa, Hispaania, Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa). Neist kaks on kaasa löömas tänavu Itaalia kõrgliigas. Cagliaris teeb tegusid vanameister Ragnar Klavan ning SPAL-i ridades on esimesed kohtumised kirja saanud 19-aastane Georgi Tunjov. Millised on meeste võimalused lähikuudel ja kas neid saab Itaalia kõrgliigas näha ka järgmisel hooajal?