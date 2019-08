Kinnituse ootuses: Neymar lähebki tagasi Barcelonasse

Läbi suve on räägitud, et Neymar tahab PSG-st lahkuda ning kõige meelsamini naaseks ta Barcelonasse. Pidevalt on ühte patta pandud ka Neymari ning Madridi Reali, kuid viimaste teadete kohaselt said PSG ja Barcelona ikkagi kokkuleppele.

Kõige konkreetsema info andis välja Sky Sports Italia, kelle andmetel on tehingu üksikasjad paika saanud ning lepingult on puudu veel ainult allkirjad. Viimased pidid paberile saama juba lähitundidel.

Hispaania väljaanne Sport kirjutas eelnevalt samuti, et tehingus on kokkuleppele jõutud. Prantsusmaal on särase infoga välja tulnud Le Parisien.

Siiski jääb seni segaseks, milliseks saavad olema tehingu üksikasjad. Selle koha pealt tuleb veel vastukäivat infot.

Le Parisieni teatel soovis PSG Neymari eest saada 110 miljonit eurot ning lisaks Ousmane Dembelet ja Nelson Semedot. Väidetavalt ei olnud sellise tehinguga nõus Barcelona.

Sport väidab, et töös oli tehing, mille tulemusena oleks PSG teeninud 130 miljonit eurot ja saanud endale Ivan Rakitici. Lisaks oleks aastase laenulepingu alusel Pariisi läinud Dembele. Praegu puudub aga info, kas selline tehing löödi lukku või mitte.

Itaalia meedia teatel siirduvad PSG-sse aga Rakitic ning 19-aastane Prantsusmaa kodakondsusega keskkaitsja Jean-Clair Todibo. Lisaks vahetab omanikku summa, mille suuruseks 100+ miljonit eurot.

Neymar lahkus Barcelonast PSG-sse kaks aastat tagasi, kui Pariisi tiim maksis tema eest 222 miljonit eurot. Selle näitajaga on brasiillane jätkuvalt läbi aegade kõige kallimaks jalgpalluriks.