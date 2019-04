Kes kroonitakse tänavuse hooaja Euroopa parimaks väravakütiks?

9. Cristiano Ronaldo (Torino Juventus) - 19 väravat

10. Mohamed Salah (Liverpool) - 19 väravat

11. Sergio Agüero (Manchester City) - 19 väravat

12. Pierre-Emerick Aubameyang (Londoni Arsenal) - 19 väravat

13. Nicolas Pepe (Lille) - 19 väravat

Kui teised mängijad on Messist võrdlemisi kaugel, siis Mbappel on veel reaalne võimalus Messi selles arvestuses kinni püüda. Barcelonal on tänavusel hooajal jäänud pidada La Ligas veel neli kohtumist, Pariisi Saint-Germainil Prantsusmaa kõrgliigas aga viis.

Kuldse Saapa auhinna kohta tasub teada, et UEFA jagab auhinda kindlate reeglite järgi. Nimelt on Euroopa viie parima liiga tabamustel kõrgem koefitsient, kui madalama tasemete liigades. Liigade tugevus on määratletud vastavalt iga liiga meeskondade saavutuste järgi Euroopa vutisarjades

Euroopa viie tippliiga puhul saab mängija iga värava eest 2 punkti. UEFA rankingu edetabelis antakse tugevuselt 6. - 21. liigas löödud iga värava eest 1,5 punkti ja kõikides liigades, mis ei mahu UEFA 21. tugevama meistriliiga hulka, saab iga värava eest ühe punkti.

Pärast selle reegli sisse toomist on viimased 17 aastat tulnud võitja vaid Euroopa viie tippliiga mängija seast.