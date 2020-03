Keeruline seis: Barcelona staare ootab ees suur palgakärbe, jalgpallurid pole nõusolekut andnud

Barcelona on kogu viimase nädala pidanud jalgpalluritega palgakärpimise osas läbirääkimisi. Probleemi on tekitanud asjaolu, et klubi soovis esimeses korras vähendada palka 70% võrra. Rahvusvaheline Jalgpalliliit (FIFA) on ise soovitanud vähendada klubidel koroonaviirusest tingitud majanduskriisi ajal vähendada pallurite teenistust 50% võrra.

Hispaania portaali Mundo Deportivo teatel läheb Barcelona siiski 70% teed ning seda nii Barcelona korvpallurite, jalgpallurite, käsipallurite kui ka saalijalgpallurite puhul. Palgakärbe hakkab tagasiulatuvalt kehtima 13. märtsist ning kestab kuni koroonaviiruse pandeemiast tingitud mängupausi lõpuni.