Kas tehingust saab asja? Müncheni Bayerni unelmate mängija maksab nende jaoks 150 miljonit eurot

23-aastase Sane leping ManCity'ga kehtib veel kaks aastat ning ta ei ole seni soostunud uut allkirjastama. Saksamaal on nähtud seda märgina, et Bayernil on võimalik mängumees endale soetada.

Bayern ongi üsna avalikult ääreründajat jahtinud ning klubi peatreener Niko Kovac on isegi arutlenud, kuidas Sane täpselt nende koosseisu sobituks. Bayerni leerist on kostunud isegi, et Sane on nende unelmate mängija. Hiljuti esines Kovac isegi City peatreeneri Pep Guardiola ees ametliku vabandusega, et nad nii avalikult Sane tulevikku on arutanud.

Esialgu räägiti, et City nõuab mängumehe eest 90 miljonit eurot, kuid Inglismaa meedia teatel on nüüd summat tõstetud 150 miljoni euro peale. Tasub meenutada, et City ostis Sane 2016. aastal Schalkest 40 miljoni euro eest.

Kui säärane tehing peaks toimuma, siis tõuseks Sane läbi aegade kõige kallimate mängijate edetabelis Neymari ja Kylian Mbappe järel kolmandale kohale.

Saksamaa koondises 21 mängu pidanud ja viis väravat löönud Sane on kolme hooaja jooksul ManCity särki kandnud 133 korda ning selle ajaga on ta löönud 39 väravat.