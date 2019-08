Kas suur üleminek saabki teoks? Neymar jätab PSG avamängu vahele

27-aastane Neymar jääb kohtumisest kõrvale seoses läbirääkimistega klubivahetuse osas. Kogu suve jooksul on brasiillast seostatud klubist lahkumisega, üleminekust on soovi avaldanud ka mängumees ise ning klubi juhtkond on samuti andnud teada, et sobiva pakkumise korral Neymarile kätt ette ei panda. Peamiselt seostatakse ründetähte Hispaania hiidude Barcelona ja Madridi Realiga.

"Tahame teha otsuse kiirelt. Läbirääkimised võimaliku lahkumise osas on käimas ja tahame kiiresti selgusele jõuda, kas Neymar jätkab meiega või mitte," sõnas üks PSG-le lähedal olev isik Reutersile. "Oluline on, et meeskond saaks keskenduda meistritiitlile."

Neymari eemale jäämist hooaja avamängust kinnitas ka klubi spordidirektor Leonardo. "Neymar homme ei mängi. Läbirääkimised tema lahkumise osas on jõudnud järgmisesse faasi."