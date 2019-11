Kas oleme tõesti tunnistajaks Cristiano Ronaldo suure languse algusele?

5. veebruaril 35-aastaseks saav Ronaldo on seni suutnud end ikka ja jälle tippvormi viia ning on tundunud, et tema keha kestabki teistest kauem. Siiski on näha esimesi mõranemise märke. Statistika näitab ilmekalt, kuidas vanus on superstaarile järele jõudmas. Portugallase õnnetuseks on ta Torino Juventuses sattunud treeneri käe alla, kes julgeb ründeässa puudustele viidata. Maurizio Sarri on seejuures ennegi legendide karjääridele lõpliku põntsu pannud.