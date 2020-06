Kas Mario Gomez pidas täna oma viimase mängu?

Endine Müncheni Bayerni ründaja mängib hetkel Saksamaa esiliigaklubis Stuttgart, mis tagas täna uuesti kõrgliigasse tõusmise, kuigi hooaja viimases mängus kaotati 1:3 Darmstadtile. Stuttgartile sobiva asjaoluna kaotas tabeli kolmas meeskond Heidenheim aga 2. Bundesliga tšempionile Bielefeldi Ariminiale.

34-aastane Gomez lõi täna oma lapsepõlveklubi Stuttgarti ainsa värava, olles neid hooaja jooksul 24 mängus kõmmutanud 24.

Pärast mullust kõrgliigast väljalangemist ütles Gomez, et tahab enne jalgpallist lahkumist Stuttgarti kõrgseltskonda tagasi aidata.

"Minu ülim eesmärk oli siin öelda "head aega" kõrgliiga mängijana," ütles Gomez täna. "Olin hooaja alguses kindel, et me pääseme edasi. Seega ma otsustasin, et see on minu viimane aasta Stuttgartis, Saksamaal ja ilmselt jalgpallurina üldse."

Stuttgarti spordidirektor Thomas Hitzlsperger ütles, et on valmis Gomezile pakkuma klubis treeneri ameti, sest "Stuttgarti klubi võlgneb selle talle".

Gomez on Stuttgartis kokku mänginud 156 kohtumist ja löönud 87 väravat ning aidanud klubil võita 2007. aastal ajaloo viienda Bundesliga tiitli. 2009. aasta suvel siirdus ta Müncheni Bayernisse, kus võitis kokku seitse tiitlit, sealhulgas kaks Bundesliga tiitlit ja 2013. aasta Meistrite liiga. 2013. aasta suvel jätkas ta karjääri Fiorentinas, enne Stuttgarti naasmist jõudis ta kanda ka Besiktase ja Wolfsburgi särke.

Kahel MM-il ja kolmel EM-il läinud Gomezi koondise saldoks jäi 78 kohtumisega 31 väravat.