Kas Juventus on sunnitud Cristiano Ronaldo majanduskriisi tõttu maha müüma?

Kaspar Ruus reporter RUS 6

Cristiano Ronaldo Foto: ERIC GAILLARD, Reuters/Scanpix

Itaalia jalgpallihiid Torino Juventus andis eelmisel nädalavahetusel teada, et on peatanud neljaks kuuks kõikide mängijate ja treenerite palgad. Koroonaviirusest tingitud kriisi tõttu ei pruugi aga see jääda ainsaks meetmeks, millega klubi peab silmitsi seisma.