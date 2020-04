Kas Cristiano Ronaldo naaseb Madridi Reali ridadesse?

"Tean, et ta armastab Madridi, see on kindel," rääkis Portugali koondise 2016. aastal Euroopa meistriks aidanud Fonte Ronaldost. "Selge on see, et Ronaldo armastab ka Reali ennast ning tegu on ikkagi ühe suurema, kui mitte maailma suurima jalgpalliklubiga."

"Ronaldol on seal palju sõpru alles ning ta on alati Reali osas ukse lahti hoidnud. Mind ei üllataks, kui ta läheks tagasi Madridi Reali," lisas Fonte.

Rahvusvahelises meedias on spekuleeritud küsimuse üle, kas Itaalia suurklubi on sunnitud portugallase maha müüma. Kuigi Juventus külmutas koroonaviiruse pandeemiast tingitud majanduskriisi tõttu hiljuti neljaks kuuks kõikide mängijate ja treenerite palgad, siis võib majanduslik seis võib meeskonnas minna veelgi raskemaks. Väljaande Il Messagero teatel on sattunud küsimärgi alla klubi finantsiline võimekus hoida Ronaldot enda palgal.

Nimelt on portugallane Juventuses suurima teenistusega mängija, pistes aastaga taskusse ligi 35 miljonit eurot. Cristiano Ronaldo praegune leping Itaalia hiiuga kehtib 2022. aasta suveni.

Reali ridadesse kuulus Ronaldo aastatel 2009-2018. Ta aitas pealinnaklubi kahel korral Hispaania meistriks ning koguni neljal korral Meistrite Liiga võitjaks.