Kas Barcelona jalgpalliklubi toetas endise mängumehe elu päästmise nimel illegaalset organikaubandust?

Avalikkuse ees on ikka räägitud, et vähiga võidelnud Abidal sai maksa sugulaselt Gerard Armandilt. Politsei aga uurib, kas Kataloonia klubi võis tegelikult sukelduda illegaalse organikaubanduse maailma ja sedasi Abidali abistada, kirjutab Fox News.

Barcelona endine töötaja Juanjo Castillo tunnistas, et jutt maksa ostmisest oli lihtsalt nali ning midagi sellist ei ole tegelikult juhtunud. Asja uuriti ka mõned aastad tagasi, kuid toona uurimine lõpetati. Tänavu uurimine aga taasavati, kuna Hispaania ametivõimud said uut infot, et Abidalile siirdatud maks võis ikkagi olla mustalt turult ostetud.

Hispaania väljaanne El Confidencial kirjutas, et endine FC Barcelona president Sandro Rosell tunnistas vähemalt neljas telefonikõnes illegaalses organikaubanduses osalemist ja sealt Abidalile maksa ostmist.

Armand kinnitas samas Hispaania ajalehele, et just tema andis Abidalile oma maksa ning kõik oli igati korrektne ja seadusepärane. Mees sai selle eest ka rahaliselt tasustatud.

Barcelona jalgpalliklubi on pressiteate vahendusel seni kõik süüdistused tagasi lükanud.