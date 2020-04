Karm reaalsus! 13 Saksamaa tippklubi 36-st on koroonakriisi jätkudes kahe kuu pärast maksejõuetud

12 neist maksid juba oma viimased maksud ära viimastest teleõiguste rahadest. Kurvad prognoosid tehti avalikuks teisipäeval Saksamaa jalgpalliliiga telefonikonverentsil.

Eriti kriitiline on majanduslik olukord Bundesliga 2 ehk esiliiga meeskondade jaoks. Ilma jalgpallita on seitse sealset meeskonda maksejõuetud juba mai lõpuks. Kui teleõiguste rahasid rohkem peale ei tule, ähvardab sama saatus veel kahte esiliigaklubi. Kõrgliigas on sama seis kolmel tippklubil.

Saksamaa jalgpalliliit teatas teisipäeval, et on oma litsentseerimisprotsessi muutnud selliselt, et maksejõuetuks muutumine ei too enam klubile tabelisse kaasa kolme karistuspunkti ning pankrotistumise korral võetakse neilt senise üheksa punkti asemel ära vaid kolm.