Karm: klubi vahetanud jalgpallur peksti alustuseks läbi ning jäeti autost ilma

22-aastane Pierre-Gabriel liitus Brestiga laenulepingu alusel Saksamaa klubist Mainz paar nädalat tagasi. Esmaspäeva õhtul sattus ta uues kodulinnas aga rünnaku ohvriks, kui ründajad peksid ta tänaval läbi ning panid ta auto põlema, mis hävines lõpuks täielikult.

"Bresti klubi mõistab sellise tegevuse hukka ning toetab täielikult Ronaëli," seisis võistkonna pressiteates. "Kohas, kus selliseid asju juhtub harva, on väga kahetsusväärne, et see juhtuks lõpuks poisiga, kes alles kaks nädalat tagasi siia saabus ning kellel teistega probleeme polnud."

Politsei on alustanud vahejuhtumite osas uurimist. Prantsusmaa meedia teatel peaks Pierre-Gabriel juba sel nädalal võistkonna treeningutele naasma.

Pierre-Gabriel sai Mainzi ridades lõppenud hooajal Bundesligas kirja kaheksa kohtumist. Saint-Etienne'i klubis jalgapllihariduse saanud ning esindusvõistkonda murdnud kaitsja on esindanud ka Monacot. Suurklubi ridades sai ta aga hooajal 2018-2019 kirja vaid neli mängu.