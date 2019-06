Karjäär lõppenud? PSG keeldus Buffoni lepingut pikendamast

41-aastane Buffon plaanis esialgu juba eelmisel suvel pärast MM-finaalturniiri kindad varna riputada, ent esmalt ei jõudnudki Itaalia koondis finaalturniirile, seejärel otsustas ta aga Juventusest lahkumise järel lepingu PSG-ga sõlmida.

Itaallane ise oli valmis klubiga lepingut pikendama, ent PSG leidis, et sel ei ole mõtet - ning võib eeldada, et see tähendab ka Buffoni pika ja vägeva karjääri lõppu.

Väravavahtide osakonnas on PSG-l sealjuures vähemalt teoreetiliselt isegi ilma Buffonita kõik hästi: nende palgal on veel ka Prantsuse koondise varukiiper Alphonse Areola ning lõppenud hooajal Frankfurti Eintrachtis laenul olnud Kevin Trapp.