Karim Benzema tahab esindama hakata teist rahvuskoondist

Benzemat pole koondisse kutsutud alates 2015. aastal puhkenud seksivideoskandaalist, kui Reali ründetäht üritas koondisekaaslast Mathieu Valbuenat video abil santažeerida. Valbuena pöördus kohtusse ja süüdistas Benzemat väljapressimises.

Prantsusmaa jalgpalliliidu president Noel Le Graet on seejärel korduvalt kinnitanud, et Benzema ei mängi enam kunagi Prantsusmaa koondises.

31-aastane Benzema kinnitas L'Equipe`ile, et kogu skandaal on väljamõeldud. "Mina olen tema vaenlane, tahtsin tema raha - ta (Valbuena) peaks tõesti lõpetama luuletamise. Mind ajab see meeletult närvi, et ta jätkab valetamist. Seksivideo? Tal oleks aeg hakata tõtt rääkima ja öelda, mis tegelikult juhtus," sõnas Benzema Prantsusmaa väljaandele.

Kuigi Benzema on alžeerlaste järeltulija, on tal FIFA reeglite kohaselt väga keeruline rahvuskoondist vahetada, sest ta on Prantsusmaad pikka aega esindanud. Tema arvel on 81 mängu ja 27 väravat.