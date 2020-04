Karantiinireegleid rikkunud Prantsuse jalgpallitäht jäi tööta

Kuigi Belgia jalgpallimeeskond oli andnud kõigile oma mängijatele korralduse, et neil tuleb riigis välja kuulutatud eriolukorra ajal oma asukohast ja isikliku treeningplaani järgimisest klubile pidevalt teada anda, otsustas Nasri sõita Araabia Ühendriikidesse külla oma sõbrale Ahmed Yahiaouile ja igasuguse infovahetuse lõpetada.

Nasri lõpetas pärast Dubaisse lendamist ka sotsiaalmeedia kasutamise ning tema viimane Instagrami postitus jääb näiteks 1. aprilli.

Anderlechti klubi teatas, et on 32-aastase Nasri käitumises ääretult pettunud. Kõik ülejäänud nende mängijad on reegleid korrektselt täitnud.

Anonüümseks jääda soovinud allikas avalikustas Belgia ajalehele La Dernière Heure, et meeskond kavatseb reegleid rikkunud Nasri lepingu lõpetada.

Anderlechtiga liitus endine Prantsusmaa koondislane eelmisel suvel.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!