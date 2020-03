Karantiini ajal Hispaaniast Serbiasse pagenud Madridi Reali tähe isa: kui mu poeg peab vangi minema, siis ta läheb

22-aastane Luka Jovic langes Serbias kriitikarahe alla, sest otsustas loetud päevad tagasi keset karantiini reisida Madridist Serbia pealinna Belgradi, et tähistada oma tüduksõbra Sofia Milosevici sünnipäeva. Reali klubi teatel anti mehele kodumaale minemiseks luba, kuid ta olevat seda palunud meditsiinilistel põhjustel.

Serbia võimud alustasid Jovici osas koguni uurimist seoses kohustusliku karantiini reeglite rikkumisega. Jovic ise on oma käitumise pärast vabandanud, tuues põhjusena välja, et ta polnud täielikult teadlik, mida isolatsiooni reeglid endast kujutavad. "Tean, et seda on raske uskuda, aga nii on."

Nüüd avaldas mängumehe otsuse tagamaid tema isa Milan Jovic. "Lukale oli tehtud kaks koroonaviiruse testi ja mõlemad näitasid negatiivset vastust," rääkis serblane Marca vahendusel. "Sellepärast ta arvaski, et võib Serbiasse tulla."

"Nüüd jääb temast mulje nagu suurest kriminaalist. Kui ta aga peab vangi minema, siis ta läheb. Olen täiesti nõus Serbia presidendi ja peaministriga, kes ähvardavad kriminaalsüüdistustega, aga seda ainult juhul, kui ta süüdi on."

"Toetaksin otsust, kui Luka oleks midagi valesti teinud, aga ta läks Belgradi saabudes kohe koju," jätkas jalgpallitähe isa. "Tema tüdruksõber Sofia on rase ning ei saanud minna välja tähistama. On ilmunud pildid, kuidas nad väljas tähistavad, aga need on tehtud kunagi Hispaanias."

Hispaania on üks enim koroonaviirusega pihta saanud riike Euroopas. Pühapäeva õhtuse seisuga on Hispaanias tuvastatud 28 603 koroonaviiruse juhtumit. Elu on ohtlikule viirusele kotanud 1756 inimest. Viirusest on paranenud 2125 inimest.

