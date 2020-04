Karantiini ajal haiglas poega külastanud Saksamaa jalgpallitäht sattus autoõnnetusse ning sai klubilt karistada

Boateng sõitis Münchenist Leipzigi linna lähedale asuvasse haiglasse, et külastada haiglas viibivat poega Jermarit, kes oli autoõnnetuse tagajärjel saanud kergemaid vigastusi. Tagasiteel koju sattus sakslane aga lumetormi keskele ning suverehvidega sõitnud Boateng kaotas oma Mercedese üle juhitavuse ja sõitis teelt välja. Sakslane avariis õnneks viga ei saanud. Autole tehtud kahju ulatub aga 25 000 euroni. Politsei teatel sõitis jalgpallitäht õnnetuse ajal lubatud kiirusega.

Boatengi mured aga sellega ei lõppenud, kui Müncheni Bayerni klubi teatas hiljem, et on Boatengile karantiinireeglite rikkumise eest rahatrahvi määranud. Klubi lisas, et summa annetatakse Müncheni haiglatele.

"Olen nõus igasuguse trahviga, kui see on õigustatud," sõnas Boateng. "See oli kindlasti viga, et ma ei andnud klubile oma reisist teada, aga sel hetkel mõtlesin ainult oma poja peale. Tema tervis ei olnud hea. Kui poeg kutsub isa, siis tuleb ükskõik millal minna. Tahaksin näha isa, kes ei lahkuks sellisel hetkel, et oma nelja-aastase pojaga koos olla. Minu arvates on see kurb."

