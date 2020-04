Kaheksa Serie A klubi tegid ühispöördumise, et hooaeg kuulutataks lõppenuks

Jalgpall. Pilt on illustratiivne Foto: Madis Veltman

Kui reedel sõnas Itaalia jalgpalliliidu (FIGC) president Gabriele Gravina, et nende eesmärk on Serie A ja madalamate liigade mängudega jätkata juba mai lõpus, siis täna andsid kaheksa Serie A klubi teada, et hooaeg tuleks lõppenuks kuulutada.