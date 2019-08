Juventuse värske täiendus palus Ronaldolt särginumbrit 7

"Naljatasime koos ja ütlesin talle, et tahaksin särki numbriga 7, aga see on juba võetud!" muigas Danilo oma sissejuhataval pressikonverentsil.

"Ta tervitas mind Torinos naeratusega ja ütles, et jõudsin imelisse klubisse. Temasuguste staaride kõrval mängimine annab mulle lisamotivatsiooni. Cristiano rääkis Juventusest kui ühest suurest perekonnast."

7 asemel võttis Danilo endale selja peale numbriks 13. "Usun numeroloogiasse ja 13 tähendab uuendust, millegi uue algust."