Juventuse ründaja jaoks on Ronaldo üllatuse pakkunud: ta osutus tavaliseks kutiks

"Cristiano on osutunud tavaliseks kutiks. Tal on oma stiil, iseloom ja käitumine väljakul, kuid riietusruumis on ta nagu kõik teised. Ka talle meeldib teistega nalja visata," rääkis Dybala kodumaa meediale.

Argentiinlane tunnistas samas, et enamus Juventuse mängijad ei uskunud eelmisel suvel kuni viimase hetkeni, et Ronaldo üleminek saab tõesti teoks, sest seda peeti pelgalt meedia spekulatsiooniks.

34-aastane Ronaldo liitus Juventusega Madridi Realist 100 miljoni euro eest. Nelja-aastase lepingu sõlminud portugallane on löönud sel hooajal 39 mänguga kokku 26 väravat.