Juventuse ridadesse kuulunud maailmameister naasis kodumaale

33-aastane poolkaitsja kuulus alates 2015. aastast Torino Juventusesse ridadesse. Selle ajaga viiekordseks Itaalia meistriks tulnud sakslane viimastel hooaegadel aga enam põhimeeste sekka ei kuulunud. Käimasoleval hooajal polnud ta kirja saanud veel ühtegi kohtumist.

Nii maanduski uut väljakutset otsinud Khedira Saksamaal. "Hertha pingutas väga, et mind saada ning nad pakkusid võimalust naasta Bundesligasse. Olen väga tänulik selle võimaluse eest ning ma ei jõua ära oodata, et saaksin sinivalget särgi platsil esimest korda kanda."

Lisaks Juventusele on Khedira esindanud Madridi Reali ja Vfb Stuttgarti. Lisaks viiele Serie A tiitlile on tal ette näidata üks meistritiitel nii Bundesligas kui ka La Ligas. Reali särgis triumfeeris Khedira korra ka Meistrite Liigas. Saksamaa koondise eest on tal kirjas 77 mängu ja 7 väravat.