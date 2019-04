Juventuse raudvara tõmbab karjäärile joone alla

"Ma mõtlesin sellele pikalt ja laialt ja tunnen, et õige aeg on hooaja lõpus karjäär lõpetada," sõnas 37-aastane Barzagli Itaalia meediale. "Arvestades minu vanust ja kõiki vigastusi, mis mul olnud on, kavatsen juunis putsad varna riputada."

Barzagli lisas, et pole kindel, mida pärast mängijakarjääri teha. "Pean mõtlema, mida edasi teha. Olen lapsest saadik tahtnud ainult jalgpalli mängida ja nüüd pean välja selgitama, mis mind ees ootab."

37-aastane Barzagli mängis suurem osa karjäärist Itaalias, vaid aastatel 2008-2011 esindas ta Saksama klubi Wolfsburgi. Wolfsburgiga võitis ta 2009. aastal Bundesliga. Alates 2011. aastast mängis ta Torino Juventuse särgis. Ta on võitnud Juventusega seitse Itaalia meistritiitlit ja suure tõenäosusega kindlustatakse tänavu kaheksas. Itaalia koondisega tuli ta 2006. aastal maailmameistriks.