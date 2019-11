Juventuse peatreener tunnistas, et talle väga meeldis Ronaldo solvumine

Sarri vahetas Ronaldo välja nii AC Milani kui Moskva Lokomotiviga mängus. Peatreeneri otsuses silmnähtavalt pettunud portugallane siirdus Milaniga kohtumises platsilt otse riietusruumi ja lahkus juba enne kohtumise lõppu staadionilt.

Sarri kinnitas, et mingeid pingeid tema ja Ronaldo vahel ei ole. "Minu suhted temaga (Ronaldo) on head. Kui keegi on välja vahetamise järel pettunud, siis see on hea asi, eriti kui nad on võitnud kõik, mis võimalik, aga on endiselt niivõrd motiveeritud," teatas itaallane.

"Ma olen seda juba 25 aastat rääkinud, et ma mõistan mängijaid, keda väljavahetamine ärritab. Seega ei muuda see mind ei kuumaks ega külmaks," lisas Sarri Juventuse ja Madridi Atletico mängu eelsel pressikonverentsil.