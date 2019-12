Juventuse peatreener Ronaldo väravapõuast: see annab talle ainult motivatsiooni juurde

Nimelt pole 34-aastane portugallasest ründaja saanud Juventuse eest jalga valgeks viimases neljas kohtumises.

"Mängijad, kes on harjunud väravaid lööma, on alati hämmastunud, kui neil see mõni mäng järjest ei õnnestu," rääkis peatreener Sarri. "Ronaldo jaoks on olukord täpselt sama. See on väga õige suhtumine, sest annab ainult motivatsiooni juurde."

"Ilmselgelt pole Ronaldo selline nagu teised mängijad. On mõttetu pidada kõiki mängijaid võrdseteks," jätkas itaallane. "Ta on meie jaoks tohutu ressurss. Ronaldos on piisavalt sitkust, kuid võib-olla jääb tal praegu veidi teravusest puudu, mida on ka oodata."

Ronaldol on võimalus põud lõpetada täna, kui kodus võõrustatakse Sassuolo meeskonda.