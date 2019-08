Juventuse peatreener: oleme raskes seisus, kuus mängijat tuleb maha müüa

Sarri avaldas pärast Stockholmis saadud 1:2 kaotust Madridi Atleticole imestust, et ajakirjandus on Juventusest palju kirjutanud, kuid on ühe tähtsa detaili ära unustanud.

"Vahel olen ma teie lehti lugedes täitsa hämmastuses. Te kirjutate Sarri valikutest ja spordidirektori valikutest. Kas te olete üldse Juventuse koosseisu vaadanud? Me peame kuus mängijat välja praakima, et Meistrite liiga koosseisu mahtuda. Ma pole sellest kuskilt lugenud," sõnas Sarri ja lisas: "Kuus mängijat peavad lahkuma ja see paneb mind keerulisse seisu. Viimased 20 päeva turul kujuneb meile väga raskeks, see on piinlik olukord, sest me riskeerime sellega, et väga kõrge tasemega mängijad jäävad välja (Meistrite liigast). See on olukord, mille peame lahendama ning see pole küsimus vaid treeneri ja klubi valikutes."

Itaallane lisas, et Juventuse olukorra muudab veelgi raskemaks asjaolu, et neil on koosseisus vaid üks oma klubi kasvandik.

"Ma tahaksin kõik mängijad alles jätta, kuid meie probleem on, et meil pole oma kasvandikke. On vaid üks selline mängija, seega koosneb kogu meie Meistrite liiga koosseis 22 pallurist, kellest kolm on väravavahid. See sunnib meid turul otsuseid tegema, mida me ei taha teha," tunnistas Sarri. Ka Argentina ründetähe Paulo Dybala lahkumine on tema sõnul seetõttu paratamatu.

Juventus alustab uut hooaega 24. augustil, kui Serie A-s kohtutakse Parmaga.