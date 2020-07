Juventuse peatreener järjekordsest libastumisest: oleme väsinud

Juventuse viis juhtima Matthijs De Ligt, kuid Ilija Nestorovski ja Seko Fofana väravad tõid võidu hoopis Udinesele. Torino klubile oli see viie viimase mängu jooksul juba neljandaks, kus jäädi võidust ilma.

"Oleme praegusel hetkel nii füüsiliselt kui vaimselt väsinud," rääkis Juventuse peatreener Maurizio Sarri kohtumise järel. "See on hetkel probleem kõigi jaoks. Sel põhjusel on agressiivselt mängimine veelgi väsitavam ning nüüd loeb hoopis kindla korra hoidmine, sest mängu olemus võib väga kergelt muutuda. Raske on seda terve kohtumise vältel hoida ning vahel, nagu täna, me kaotasime selle."

Juventusel on uus võimalus tiitel kindlustada juba pühapäeval, kui kohtutakse Sampdoriaga. Sarri kinnitas, et see on hetkel klubi ainus prioriteet. "Ma ei mõtle praegu Meistrite Liiga peale. Minu mõtetes on ainult Sampdoria ja pühapäevane matš."

