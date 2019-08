Juventuse peatreener haigestus kopsupõletikku

60-aastane Sarri jättis nädalavahetusel peetud kontrollmängu Triestinaga vahele, sest arvati, et itaallane põeb grippi. Uuringutel selgus, et tegemist on hoopis kopsupõletikuga ning Juventuse teatel on raviprotseduurid alanud.

Juventus alustab Serie A hooaega laupäeval Parma vastu ning hetkel on veel selgusetu, kas Sarri saab avamängus meeskonda juhendada.

Mullu Chelseat juhendanud ja Londoni klubi Euroopa liiga võitjaks tüürinud Sarri vahetas tänavu suvel Juventuse peatreeneritoolil välja Massimiliano Allegri.