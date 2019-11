Juventuse legend pikendas koduklubiga lepingut

32-aastane itaallane otsustas senist lepingut ühe aasta võrra pikendada ehk Bonucci koostöö Juventusega jätkub aastani 2024.

Bonucci liitus Juventusega 2010. aastal. 2017. aastal läks ta konkurendi AC Milani ridadesse, kust aga pärast ühte hooaega Torinosse naases. Juventust on ta aastate jooksul esindanud 376 korda ja löönud ka 23 väravat.

Tänavusel hooajal on Bonucci taas olnud kindel põhikaitsja ning on kõik kohtumised täies mahus kaasa teinud. Serie A-s on Juventus praegu liider, edestades ühe silmaga Milano Interit.