Juventuse jalgpallitäht koroonaviiruse karmist mõjust: mul polnud sümptomeid, aga olin täielikus paanikas

Matuidi oli üks kolmest Juventuse mängumehest, kes märtsis positiivse proovi andis. Lisaks prantslasele avastati viirus itaallaselt Daniele Ruganilt ja Argentina ründetähelt Paulo Dybalalt. Nüüdseks viirusest paranenud Matuidi kirjeldas, mida ta haiguse ajal läbi elas.

"See oli ausalt väga raske," rääkis Matuidi. "Kui ma andsin positiivse proovi, ei saanud ma isegi šoppama minna. Ma olin kõige tõttu psühhootilises seisundis. Sa püüad alati vaadata, et inimesed ei oleks sulle liiga lähedal. Vaimselt tuleb väga tugev olla. See võtab aega, sest tegu on meie kõigi jaoks uue situatsiooniga."

33-aastase poolkaitsja sõnul oli see raske aeg kogu perele. "Mul polnud sümptomeid, aga kohe, kui uudiseid kuulsin, olin šokis. Ma olin totaalses paanikas ja kartsin oma pere ning sõprade pärast. See oli neile raske aeg, aga suutsin nad maha rahustada. Praegune periood pole lihtne, me kõik tahame, et see peagi lõppeks."

Itaalias, kus viimati mängiti jalgpalli märtsi alguses, saavad meeskonnad alates esmaspäevast naasta treeningutele. Kõik kõrgliigaklubid on andnud mõista, et soovivad võimalusel hooaja lõpuni mängida.

Itaalias on viimaste andmete kohaselt tuvastatud 210 717 koroonaviiruse juhtumit, kellest 81 654 on praeguseks paranenud. Viirus on Itaalias nõudnud 28 884 inimese elu.