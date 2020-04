Juventuse jalgpallitähe tüdruksõbra hoiatav näide: see näitab, kui vähe me koroonaviirusest teame

26-aastane Dybala avaldas 21. märtsil, et on koos tüdruksõbra Sabatiniga nakatunud koroonaviirusesse. "21. märtsil tegime koos Pauloga koroonaviiruse testi, mis andis positiivse vastuse. Kolm päeva tagasi lasime end uuesti testida, mis näitas, et oleme viirusest paranenud," rääkis Sabatini reedel sotsiaalmeedia vahendusel. "Neljapäeva hommikul testisin end juba kolmandat korda, mis näitas, et ma olen ikkagi veel koroonaviirusesse haigestunud. Ma ei tea, kuidas see võimalik olen. See näitab, kui vähe me koroonaviirusest ikkagi teame."

Dybala ja Sabatini arvasid, et said koroonaviiruse Dybala tiimikaaslaselt Daniele Ruganilt, kelle positiivsest koroonaproovist teatas Juventus 11. märtsil. "Tundub, et siiski eksisime. See on kummaline, sest sellest on möödas ikka üle 15 päeva, kui me Ruganiga kohtusime ja viirusesse nakatusime. Ma ei mõista, kuidas me jätkuvalt haiged oleme."

"Me tunneme end hästi ja sümptomeid meil enam pole. Loomulikult püsime edasi kodus ja palume seda teha ka kõigil, kes kahtlevad, kas 15 päeva on ikka piisav (viiruse välja ravimiseks). Hoidke end ja oma lähedasi," lisas argentiinlanna. "Kes vähegi kahtlustavad, et neil on viirus, püsigu kodus."

Juventuses on teadaolevalt kolm koroonaviirusesse haigestunud mängijat. Lisaks Dybalale ja Ruganile on nakatunud veel prantslane Blaise Matuidi.

