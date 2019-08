Juventuse bossid on marus: kopsupõletikku põdev peatreener ei lõpeta ahelsuitsetamist

60-aastasel Sarril diagnoositi augusti alguses kopsupõletik, mistõttu on ta arstide soovitusel kaks esimest liigamängu vahele jätnud. Kuigi tema tervis näitab paranemise märke ning peagi võib ta platsi äärde naasta, on Juventuse juhid pettunud, et Sarri ei kuula arstide nõu ning ahelsuitsetab edasi.

Endisest pankurist vutitreener on oma suitsetamisharjumuse poolest kuulus. Napolis töötamise ajal tossas ta platsi kõrval pidevalt - Inglismaal ei olnud see aga lubatud ning nii tuli tal Chelsea peatreenerina piirduda sigaretifiltrite närimisega.