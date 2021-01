Juventus võttis Itaalia liiga liidri vastu magusa võidu

Kaks väravat lõi Juventuse eest Fiorentinast laenul olev Itaalia koondislane Federico Chiesa. Võitjate kolmanda tabamuse eest hoolitses Weston McKennie. Milani ainsa värava lõi Davide Calabria.

Lähikonkurentidest mängu vähem pidanud Juventusel on nüüd 30 punkti. Milanil on liidrina 37, Interil 36 ja AS Romal 33 silma.

Ragnar Klavanita mänginud Cagliari kaotas täna koduväljakul Beneventole 1:2 ja jätkab 14 punktiga 15. kohal.

Tänased tulemused:

Cagliari 1 : 2 Benevento

Atalanta 3 : 0 Parma

Bologna 2 : 2 Udinese

Crotone 1 : 3 Roma

Lazio 2 : 1 Fiorentina

Sampdoria 2 : 1 Inter

Sassuolo 2 : 1 Genoa

Torino 1 : 1 Verona

Napoli 1 : 2 Spezia

Milan 1 : 3 Juventus

