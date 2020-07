Juventus napsab Manchester Unitedi eest Mehhiko ründetähe

29-aastane Jimenez lõi lõppenud hooajal inglaste Wolverhamptoni eest kõigi sarjade peale kokku 26 väravat ja tõusis seetõttu mitme Euroopa tippklubi huviorbiiti. Kõige enam seostati mehhiklast üleminekuga Manchester Unitedisse, kuid Hispaania ajalehe Marca teatel on Jimenez kolimas hoopis Juventusse.

Itaalia meister pakkus ründaja eest algselt 45 miljonit naela, kuid Wolverhampton lükkas selle tagasi. Uus pakkumine oli juba 72 miljonit ning sellega on Marca andmetel Inglismaa klubi nõustunud.

Wolves on valmis mehhiklasest loobuma, sest on ostmas Portugali klubi Sporting de Braga ründajat Paulinhot. 27-aastane portugallane on löönud kolme viimase hooajaga koduliigas 88 mänguga kokku 34 väravat.