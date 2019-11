Juventus loodab maailma kõige väärtuslikuma mängija Reali nina alt ära napsata

Hispaania ja Prantsusmaa meedia on mitmel puhul kirjutanud, et Real ostabki järgmisel suvel Mbappe endale. 20-aastase ründaja eest tuleb maksta ilmselt maailmarekordiline summa, kuna juba mõnda aega peetakse teda üleminekuturu mõistes maailma kõige väärtuslikumaks jalgpalluriks. Mbappe võimalikuks hinnaks on pakutud 250-300 miljonit eurot.

Nüüd kirjutab Itaalia väljaanne Tuttosport, et Juventus soovib Mbappe hoopis endale napsata. Väidetavalt on selles suunas alustatud juba ka eeltööd.

Juventuses pallinud legendaarne prantslane Michel Platini rääkis Itaalia meediale, et Mbappe oleks Torino klubile väga väärtuslik täiendus.

„Mbappe võib tõeline staar olla veel järgmised 10 aastat. Ma soovitaksin teda kõigile. Ma ei tea, kas Juventusel on tema ostmiseks piisavalt rahalisi vahendeid. Tulevikus tõuseb tema hind veelgi,“ rääkis Platini.