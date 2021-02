Juventus kukutas Interi ja pääses Coppa Italia finaali

Juventus tegi täna kodustaadionil Interiga 0:0 viigi ja pääses kahe mängu kokkuvõttes tulemusega 2:1 finaali. Avakohtumises oli mõlemad Juventuse väravad löönud Cristiano Ronaldo.

Andrea Pirlo juhendatava Torino tippklubi finaalivastane selgub homme, kui Atalanta kohtub teistkordselt valitseva karikavõitja Napoliga. Selle paari avamäng lõppes 0:0.

Juventuse jaoks on tegemist juba ajaloo 20. karikafinaaliga, mis tähistab ühtlasi Itaalia klubide rekordit. Selles arvestuses on teisel kohal AS Roma (17 finaali) ja kolmas Inter (13).